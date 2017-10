Renzi contro Boldrini: «Non avrei giudicato ammissibile la mozione M5s su Visco»

ROMA - «L'arbitro è la presidente della Camera. Io non avrei giudicato ammissibile la mozione dei Cinque Stelle" sulla Banca d'Italia, "ma siccome è stata giudiata ammissibile...». Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, ospite di 'In mezz'ora' su Rai3, spiegando il perchè della mozione Pd. E ribadisce: «La mozione è stata concordata e condivisa con Gentiloni. È evidente che il governo sapesse il contenuto della mozione al punto che su alcuni passaggi come la parola 'discontinuità' il governo non era d'accordo». Ma alla fine «il governo ha dato parere favorevole». «Chi venisse a dirle che l'obiettivo innanzitutto del Pd e poi del segretario del Pd è tornare a Palazzo Chigi, mentirebbe. L'obiettivo di chi fa politica è cambiare le cose e per cambiarle devi stare nella stanza dei bottoni», ha detto il segretario del Pd.