Raggi contestata da Casapound a Ostia

ROMA - Apre a Roma, presso la scuola dell'infanzia "La Gabbianella" di Ostia, la prima Domus Ecologica realizzata da AMA per Roma Capitale. Ad inaugurarla questa mattina la Sindaca di Roma Virginia Raggi, presenti l'assessore alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari e i vertici di AMA. Si tratta di una struttura dedicata di sei metri per sei dove la scuola potrà conferire in maniera differenziata plastica e metalli, carta, vetro e scarti organici. La Domus ospitata nel cortile della scuola di Ostia è essa stessa un esempio di recupero, riuso e riciclo. Il perimetro della struttura è composto da gabbie in acciaio per l'85% riciclato, riempite con materiale di risulta delle cave di marmo che, anziché smaltito in discarica, è stato trattato e riutilizzato. Agli angoli della recinzione, alta quasi 2 metri, sono stati collocati vasi con piante concimate con compost derivato dal trattamento dei rifiuti organici.

«Abbiamo voluto realizzare la prima Domus Ecologica in una scuola - ha spiegato Raggi - affinché questa 'casa dei materiali' sia anche uno strumento di sensibilizzazione per bambini, insegnanti e famiglie sull'importanza del decoro e di una nuova economia circolare basata sul riciclo. In pochi mesi abbiamo dato a Roma un piano innovativo per ridurre i materiali post consumo e aumentare la raccolta differenziata. Ora stiamo passando velocemente alla sua concreta attuazione. La prima Domus Ecologica inaugurata oggi dimostra la capacità della nostra Amministrazione di unire pianificazioni mai fatte prima a Roma all'operatività sui territori».