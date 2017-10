Mdp: «Governo non ha maggioranza al Senato, andremo al Colle»

ROMA - «Chiederemo un incontro al Colle per chiarire la situazione del governo che sta per votare la legge di bilancio senza avere una maggioranza». Lo ha detto Cecilia Guerra, capogruppo Mdp al Senato al termine della capigruppo. «Oggi è stata compiuta una violenza istituzionale senza precedenti: una Camera è stata messa nella impossibilità oggettiva di discutere una legge fondamentale come quella elettorale, è una violazione dell'autonomia, della sovranità e della libertà del Senato e dei senatori che stanno votando sotto ricatto, il tutto a tre mesi dalle elezioni in violazione delle leggi internazionali», ha continuato Guerra sulla decisione di mettere la legge elettorale all'esame dell'Aula dalla prossima settimana. Guerra sottolinea anche «l'ingerenza del governo dopo che il premier aveva assicurato che non si sarebbe mai intromesso». Quanto all'ipotesi della fiducia l'esponente di Mdp dice: «Non l'hanno ancora annunciata, proveranno a fare bella figura e a non metterla».