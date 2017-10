Orfini: «Approvare lo Ius soli, anche con fiducia»

ROMA - Lo Ius soli va approvato e bisogna «usare tutti gli strumenti», compresa la fiducia. Lo dice Matteo Orfini, incontrando i giornalisti a margine di una visita a LuissEnlabs: «Spero che riusciremo a farlo, lo dico da mesi: non possiamo permetterci di non approvarlo, non possiamo permetterci di tentennare di fronte a un obiettivo di civiltà che questo paese attende. Non possiamo fermarci per paura di una campagna razzista delle forze più reazionarie». «Credo - ha spiegato - che dobbiamo usare tutti gli strumenti nelle nostre mani. Abbiamo fatto una cosa giusta mettendo la fiducia sulla legge elettorale, se dovesse risltare l'unico modo per approvare lo Ius soli sarebbe incomprensibile non usarla per questa legge. Secondo me l'unico strumento è quello». Peraltro, «il Gentiloni ha detto che ci riusciremo in questa legislatura e visto che è quello che ha la disponibilità degli strumenti per riuscirci...».