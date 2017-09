Legge elettorale, Brunetta: «Centrodestra unito vince con qualsiasi modello»

ROMA - «Domani in Commissione Affari costituzionali alla Camera ricomincia la discussione sulla legge elettorale. Per quanto riguarda Forza Italia, noi siamo intenzionati a ripartire da dove avevamo lasciato, cioè dal 'modello tedesco', testo che insieme a Partito democratico, Movimento 5 stelle e Lega avevamo approvato a giugno, e che era poi arrivato in Aula a Montecitorio». Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.

«Ripartiamo dal 'tedesco', modello che trasforma i voti in seggi, siamo disponibili a valutare possibili premi di maggioranza, alla coalizione o alla lista - ha concluso -. Ci sembrava che anche la Lega e Fratelli d'Italia fossero d'accordo in questo percorso e dunque per tutto il mese di luglio abbiamo lavorato per avere una proposta. Domani verificheremo lo stato dell'arte, e soprattutto verificheremo cosa vorrà fare il Pd di Renzi, che insieme al Movimento 5 stelle e alla Lega, lo sottolineo, aveva approvato il 'modello tedesco' con noi in Commissione». «Vedremo se hanno cambiato idea. Per quanto ci riguarda, noi come Forza Italia e penso anche tutto il centrodestra unito, vogliamo seguire i tempi stabiliti: 12 settembre testo base in Commissione e entro fine mese in Aula alla Camera», ha concluso.

«Tutti i sondaggi danno il centrodestra in vantaggio, intorno al 35% in Italia e anche di più in Sicilia. Tutti i sondaggi dicono che il centrodestra unito è in grado di vincere con qualsiasi legge elettorale alle prossime elezioni politiche ed è in grado di vincere anche in Sicilia», ha detto Brunetta. «Quindi - aggiunge - il passaggio determinante è l'unità del centrodestra attraverso regole comuni, programmi, valori, perché con un centrodestra unito si vince con qualsiasi legge elettorale. Lo vedremo tra qualche mese in Sicilia dove i sondaggi danno il centrodestra in vantaggio di 4-5 punti sul Movimento 5 Stelle e di 20 punti sul Partito democratico. Molto probabilmente questa è la fotografia di quello che succederà per le politiche del 2018».