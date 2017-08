Bossi: «Contro di me sentenza senza prove» e su Salvini...

ROMA - Il presidente della Lega nord, Umberto Bossi, in un comizio alla festa del Carroccio a Pontida: «C’ero io segretario della Lega e hanno inventato che avrei rubato soldi alla Lega. Figuriamoci. Hanno fatto una sentenza senza prove, una vergogna. I lombardi non possono stare in un Paese in cui neppure il tribunale è sicuro e si fanno processi politici come ai tempi del fascismo. La Lombardia e il Veneto non ci stanno. Hanno pensato di togliere qualche dirigente e di condannarlo, pensando che scappassero tutti. No, non scappa un cazzo di nessuno. I lombardi non scappano, hanno capito che bisogna fare una battaglia frontale. La Lega è giustizia e trasparenza e da quando c’è la Lega i lombardi non si piegano. Andremo fino in fondo». Sul segretario della Lega Bossi è sempre critico: «Salvini? Dice che dobbiamo pensare all’Italia. Non sono d’accordo, all’Italia dobbiamo pensare nel senso di metterle la museruola, perché ci mangia troppo e ci porta via troppo. Tanti soldi dati a Roma non si sa dove vanno, è un caos».