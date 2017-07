Berlusconi chiude a Renzi e lancia il restyling di Forza Italia

ROMA - «Per quanto riguarda Forza Italia ho in mente qualcosa di diverso. Voglio un profondo rinnovamento basato su nuovi protagonisti, non politici di professione, ma donne e uomini della società civile, che hanno dimostrato nel lavoro, nell'impresa, nelle professioni, nella cultura, nel volontariato quello che sanno fare concretamente. E poi ovviamente rispetteremo coloro che hanno lavorato con lealtà, con impegno, con credibilità in questi cinque anni». Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Tiscali.it.