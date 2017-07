Galantino (Cei): «Troppo generico dire 'aiutiamoli a casa loro'»

ROMA - Lo slogan: 'aiutiamo i migranti a casa loro' non piace al segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino perchè «non aiuta a capire veramente il problema» legato al fenomeno migratorio. Ad affermarlo è stato lo stesso presule che ha espresso il suo punto di vista a margine di una tavola rotonda a Roma sul tema della corruzione. Una espressione, ha poi spiegato mons. Galantino, «troppo generica» che, oltretutto, non spiega in alcun modo con quali mezzi e strumenti tutto ciò verrebbe attuato concretamente.