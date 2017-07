Lillo: le domande che farei a Renzi

ROMA - «La cosa che ancora oggi fatico a comprendere non è la sconfitta al referendum o la pubblicazione di intercettazioni personali, non è la scissione o la polemica post-primarie quando uno sperava di poter finalmente parlare di politica anziché di polemica. La cosa che proprio fatico a digerire è la possibilità che pezzi delle istituzioni abbiano fabbricato prove false contro l'allora Presidente del Consiglio. Perché questa vicenda - su cui continuiamo a chiedere verità e giustizia - continua a sembrarmi enorme per la credibilità delle istituzioni». Lo ha scritto il segretario del Pd Matteo Renzi nella sua e news settimanale, a proposito degli sviluppi dell'inchiesta su Consip.