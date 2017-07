È Morto Joaquin Navarro-Valls, ex direttore sala stampa vaticana

CITTA DEL VATICANO - È morto a 80 anni, dopo una lunga malattia, Joaquin Navarro-Valls, direttore della sala stampa vaticana dal 1984 al 2006. Fu scelto da Papa Giovanni Paolo II quando era presidente della Stampa estera in Italia. Fu la voce della svolta della Santa sede che, anche grazie a lui, migliorò la comunicazione e il rapporto con i fedeli.

Chi era Joaquin Navarro-Valls

Nato a Cartagena il 16 novembre del 1936, Navarro-Valls ha svolto il suo ruolo, con professionalità e discrezione sotto due papi, Wojtyla appunto e, per un breve periodo, Ratzinger. Ma è soprattutto al pontificato di Giovanni Paolo II che ha legato la sua carriera. Era stretto al papa polacco da un profondo sentimento di affetto e amicizia. Queste le sue parole quando, nel 2011, il "suo" papa venne beatificato.

E’ un santo

«Lui faceva vedere che quel 'ti voglio bene' vuol dire 'voglio per te quello che Dio vuole per te, ti voglio come Dio ti vuole. Questo è voler bene a una persona e questo i ragazzi a Manila o a Toronto o a Denver lo capivano in qualche modo. Grazie Giovanni Paolo II per quel capolavoro che, con l'aiuto di Dio, hai fatto nella tua vita. È stato santo nella sua vita. Non è che lo fanno santo, era già santo». Navarro-Valls aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore della sala stampa vaticana l'11 luglio del 2006.