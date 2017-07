ROMA - Il fondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa, è stato intervistato da David Parenzo per In onda su La7. L'ex senatore ha denunciato la sua condizione di detenuto a Rebibbia con gravi patologie mediche: «Stare in carcere con le patologie cardiovascolari che ho è incompatibile». Dell’Utri ha detto di essere «un prigioniero politico».