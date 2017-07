Fedeli: entro agosto 52mila nuovi insegnanti

ROMA - Saranno circa 52 mila le assunzioni di nuovi docenti la cui procedura sarà completata entro il 14 agosto per garantire un «avvio ordinato» del nuovo anno scolastico. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli, presentando le novità del nuovo anno scolastico. «Le assunzioni avverranno con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso, quando si conclusero il 15 settembre. I posti -spiega Fedeli - andranno a coprire i 21mila pensionamenti, i 15.100 posti di organico di fatto trasformati in posti di diritto con la legge di Bilancio per il 2017 e altri 16 mila posti vacanti».