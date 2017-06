D'Alema: «Gente arrabbiata con sinistra per voucher, Jobs Act e Buona Scuola»

ROMA - Il leader di Mdp, Massimo D'Alema ha commentato i risultati elettorali del centrosinistra ai ballottaggi, incolpando del tracollo il segretario del Pd, Matteo Renzi: «Si tratta di una chiara vittoria del centrodestra e di una sconfitta del centrosinistra particolarmente dolorosa, in città dove c’era una più radicata tradizione di sinistra. E’ evidente che una parte dell’elettorato di sinistra non ha votato per il centrosinistra». Per l'ex premier il crollo dell’affluenza «è li a testimoniare una sorta di sciopero del voto che ha danneggiato tutti, ma in particolare il centrosinistra». D’Alema ha poi allargato il quadro: «Il punto è che non è sufficiente fare il centrosinistra senza fare una seria riflessione politica sulle politiche seguite nel corso di questi anni. Le persone non votano più per il centrosinistra perché sono arrabbiate per il JobsAct, la ‘Buona Scuola’. E siccome queste politiche vengono continuamente rivendicate e non sottoposte ad una seria analisi autocritica è evidente che se non c’è una svolta nelle politiche, nei contenuti, non c’è nessuna possibilità di recupero».