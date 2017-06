Dopo 30 anni Genova volta pagina, le prime parole del sindaco Bucci

GENOVA - «Siamo qui per cambiare abbiamo fatto quello che volevano i genovesi ma sarò il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato o si è astenuto. Genova può essere e sarà la prima città del Mediterraneo. Noi saremo qui per servire, per aiutare cittadini, turisti e imprese a raggiungere i loro obiettivi. Non saremo mai sulla torre d'avorio, non saremo mai da soli, lavoreremo con i cittadini perché siamo delegati a rappresentarli». A Genova storica e netta vittoria del candidato sindaco del centrodestra, Marco Bucci, che con il 55,24% dei voti ha battuto il candidato del centrosinistra, l'ex assessore comunale alla protezione civile e ai lavori pubblici, Gianni Crivello, che ha conquistato appena il 44,76% delle preferenze. Nella sesta città d'Italia, in cui si sono recati alle urne appena il 42,6% degli aventi diritto, quasi 4 punti in meno della media nazionale, ha vinto la voglia di cambiamento dopo 30 anni di amministrazioni di centrosinistra. A penalizzare il candidato del centrosinistra, la continuità con la giunta uscente del sindaco Marco Doria ma anche la crisi di consensi del Pd a livello nazionale.

Per il centrodestra, che ha saputo mettere insieme un'ampia coalizione composta da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Direzione Italia e Liguria Popolare, poi confluita nella lista civica «Vince Genova», è stata una lunga notte di festa, iniziata in piazza Piccapietra davanti al point elettorale di Bucci e conclusasi a Palazzo Tursi, dove il neo sindaco ha fatto il suo ingresso trionfale tra i cori e gli applausi di centinaia di sostenitori. Delusione e rammarico, invece, per il candidato sindaco del centrosinistra, che fino all'ultimo ha sperato di ribaltare il risultato del primo turno. «Siamo noi ad aver perso -ha sottolineato Crivello- non il centrodestra ad aver vinto. E' stata un sconfitta del centrosinistra a livello nazionale, non soltanto locale. Dopo questa sconfitta -ha concluso- serve una riflessione all'interno del centrosinistra».