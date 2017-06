Berlusconi: «Grillo comico formidabile ma voleva pagamenti in nero»

MILANO - «Grillo è un comico formidabile ma si voleva sempre far pagare in nero». Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervistato a L'Aria che Tira su La7. Al conduttore che gli faceva presente di non avere l'immunità parlamentare, il leader di Fi ha risposto: «Neanch'io ho l'immunità parlamentare. E' una battuta assolutamente». Sul Movimento 5 stelle il Cavaliere è stato tranchant: «I Cinque Stelle non hanno né arte né parte. Un movimento che cambia idea su tutto. Grillo è circondato di persone che non hanno mai fatto niente, i veri professionisti della politica: gente che prima delle elezioni non faceva niente»