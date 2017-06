Berlusconi a tutto campo, da Salvini ministro, ai guai giudiziari di Raggi passando per (Melania) Trump

MILANO - David Parenzo ha intervistato per La7 il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Prima domanda sulla composizione del prossimo governo, se vincerà il centrodestra: «In un futuro governo di centrodestra, Salvini potrebbe essere il ministro degli Interni? Farebbe certamente meglio di Alfano...», la risposta del cavaliere. Che poi offre al leader leghista piena libertà di scelta sul dicastero eventualmente da guidare: «Comunque dove vuole Salvini». Quanto ad altri nomi della squadra, «Montezemolo sarebbe perfetto come ministro degli Esteri, ma anche un ritorno del nostro grande Frattini, che è stato un ministro degli Esteri assolutamente super».

Il giornalista ha poi chiesto un commento sul caso Raggi, dopo che in molti ne hanno chiesto le dimissioni per il probabile rinvio a giudizio. «Raggi se ne freghi delle inchieste e degli avvisi di garanzia, restie solidamente al suo posto perchè la dobbiamo smettere per accuse non provate di buttare per aria i risultati delle elezioni e la stessa democrazia. Poi ci sono i motivi legati alla gestione di Roma per cui dovrebbe dimettersi», ha detto Berlusconi. Poi l'ex premier si è fatto una risata sul fatto che Trump possa essere considerato il Berlusconi americano, e poi il leader di Forza Italia aggiunge: «Di Trump mi piace molto Melania, per la sua bellezza, il suo stile e anche il suo fascino. Non l'ho mai conosciuta, ma anche i democratici in America non hanno critiche da rivolgergli».