ROMA - «Il tema dello ius soli risponde a una domanda esistente. Anni fa ho detto che l’Italia non può diventare una immensa sala parto e io lavoro perché questo non succeda», ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. Il leader di Alternativa popolare ha poi aggiunto che il suo gruppo voterà la legge in Senato ma «proporremo dei correttivi come abbiamo fatto alla Camera».