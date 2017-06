Salvini: «Non ho bisogno di incontrare i cinquestelle per fare la stessa battaglia»

ROMA - Matteo Salvini a L'intervista su Sky Tg24 ha ribadito di non aver avuto incontri segreti con esponenti del Movimento 5 stelle, come scritto da Repubblica: «Se devo incontrare qualcuno non lo faccio di nascosto. Non ho mai incontrato o parlato nella mia vita con Di Maio e Casaleggio. Mi fanno tenerezza i giornali e i giornalisti che inventano notizie inesistenti». Il segretario della Lega ha aggiunto: «Finalmente però su alcuni temi i 5 stelle raggiungono posizioni di buon senso, come su cittadinanza e migranti. Non ho bisogno di incontrare Grillo, Di Maio e Casaleggio per fare la stessa battaglia su sicurezza e giustizia».