Nonno contromano in A7, provoca un frontale. Il video

ROMA - E’ successo nel pomeriggio di ieri: un automobilista ottantenne dopo essere entrato nel casello autostradale di Busalla, sull’A7, è entrato nello svincolo in direzione Milano. Per qualche strana ragione, però, ha cambiato idea ed ha sterzato in direzione sud, ovvero verso Genova.

Trovandosi in contromano mano ha avuto uno scontro frontale con una Bmw che si trovava nella corsia di sorpasso. Per fortuna conducenti e passeggeri sono rimasti all’illesi. Ma l’errore è costato la patente al povero nonnino.

L’ottantenne è stato prontamente trasportato per un controllo all’ospedale Villa Scassi.