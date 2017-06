ROMA - Mario Calabresi conferma l'incontro Salvini Casaleggio. Il direttore di Repubblica risponde alle smentite dei pentastellati: «Portateci in tribunale, lì sveleremo le due nostre ottime fonti». Calabresi si è poi rivolto al vicepresidente della Camera, Luigi di Maio: «Curioso che Di Maio chieda a noi di svelare le nostre fonti: quando sotto accusa c'era Boschi, e non loro, hanno chiesto subito le dimissioni del ministro. Se ci quereleranno, dimostreremo le nostre ragioni in tribunale».