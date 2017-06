Alleanza M5s-Lega? «No, solo convergenze su rom e immigrazione»

ROMA - «Non ci sarà nessuna alleanza con la Lega né faremo niente di simile a loro». Così il capogruppo M5S alla Camera Roberto Fico risponde al deputato pentastellato Girolamo Pisano che in un'intervista a Repubblica aveva detto: «Stiamo inseguendo la Lega, finora sono solo chiacchiere, ma temo che presto le parole si trasformino in provvedimenti. E a quel punto io me ne andrò». Il suo collega Alfonso Bonafede però ha ammesso: «Su rom e immigrazione ci sono punti di congiunzione tra i programmi del Movimento e della Lega, ma non ci sarà nessuna alleanza per un futuro esecutivo, anche perché la Lega al governo non ha fatto niente per risolvere questi problemi».