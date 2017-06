ROMA - Salvini: la Lega convince con sicurezza, concretezza e senza tartassare. Il leader della Lega, intervistato a DiMartedì su La7 ha analizzato il voto delle comunali, spiegando che l'arma vincente del Carroccio è la coerenza, come sui vaccini in Veneto, o sulle case popolari in Liguria e Lombardia. «Zaia ha impugnato i vaccini perché i genitori vanno aiutati e informati, non minacciati nè multati. Io i miei figli li ho vaccinati, ma troppi bambini sono stati vittime di disastri dopo le vaccinazioni. Bisogna informare senza obbligare: neanche in Unione Sovietica si facevano 12 vaccini obbligatori, alcuni non approfonditi».