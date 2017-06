Renzi: «Pd va ai rigori, M5s ha perso ma non è morto»

ROMA - Le elezioni amministrative non hanno un valore nazionale, secondo Matteo Renzi, ma un dato «oggettivo» c'è ed è che «M5s ha perso». Al tempo stesso, ha aggiunto parlando a Repubblica Tv, «non diamo per morto Grillo. Loro sono un avversario per le prossime elezioni politiche». Il segretario del Pd ha continuato: «Oggettivamente ha perso il 5 stelle, va al ballottaggio in otto comuni, viceversa il Pd manda molti dei propri al ballottaggio». Ma, aggiunge, «non diamo per morto Grillo. Sono un esperto del settore visto che una volta alla settimana date per morto anche me... M5s esiste, ha una forza politica. Non so quanta vita abbia ancora davanti, se ragionano sempre di scie chimiche e danno la colpa agli altri perdono di credibilità». Detto questo "sono un avversario per le prossime elezioni politiche». Alle prossime elezioni le forze populiste potrebbero avere la maggioranza, questo sarebbe «un problema» ed è il Pd che può «essere una diga», ha detto Renzi a Repubblica Tv. «Il problema è che forze populiste come Grillo e Salvini possono avere la maggioranza. Io penso che questo possa essere un problema e che il Pd possa essere una diga».