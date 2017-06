Roma, manifestazione contro i vaccini obbligatori: le immagini dalla piazza

ROMA - «Siamo oltre 10mila» hanno detto gli organizzatori della manifestazione in piazza l'11 giugno a Roma contro il decreto che ha introdotto l'obbligo di 12 vaccinazioni per la frequenza scolastica. Il corteo, indetto dal Coordinamento nazionale per la libertà di scelta, è partito da Bocca della Verità e ha sfilato per le strade del centro storico per poi ritornare al punto di partenza. Lo slogan più urlato è stato «Libertà!», mentre non sono mancati gli attacchi alla ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, che ha voluto fortemente l'obbligatorietà dei vaccini.