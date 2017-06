Pizzarotti al ballottaggio: «Il M5s ha abbandonato i territori»

PARMA - Federico Pizzarotti, sindaco uscente di Parma, ex pentastellato alla guida di una lista civica, dovrà ricorrere al ballottaggio per cercare la conferma. Pizzarotti ha ottenuto il 34,7% dei consensi e se la vedrà col candidato del centrosinistra Paolo Scarpa fermo al 32,7%. Il candidato grillino, Daniele Ghirarduzzi, ha ottenuto solo il 3,48%. «Voglio dire grazie ai Parmigiani che hanno creduto in un progetto nuovo, civico e libero. Arrivare al ballottaggio da soli è un risultato storico, che dimostra la forza del nostro gruppo, unito da valori e non dagli interessi. Adesso c'è bisogno di tutti per continuare a crescere. Il futuro di #Parma dipende da ognuno di noi. #EffettoParma #PizzarottiSindaco», ha scritto sulla sua pagina Facebook il primo cittadino di Parma. Durante la Maratona di Enrico Mentana su La7 il sindaco sconfessato da Beppe Grillo ha commentato la débâcle del Movimento 5 stelle alle amministrative: «E’ in linea col fatto che i Comuni sono stati abbandonati dal M5S negli ultimi 5 anni. Per i 5 Stelle – ha proseguito – i territori sono stati sempre meno importanti, perché guardano molto al nazionale e poco al locale. Io penso che sia questo diametralmente opposto alla filosofia dei territori, dei gruppi, dei meetup che c’erano nel 2012».