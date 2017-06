Santanchè contro Parenzo: «Per tutti gli italiani i rom rubano da sempre, ora è solo peggio»

ROMA – La deputata di Forza Italia, Daniela Santanché ospite a L'aria che tira su La7 si è scontrata con il conduttore, David Parenzo, parlando di rom. Secondo la pitonessa infatti è innegabile che «le zingarelle rubano». L'esponente forzista ha continuato: «Qui non può passare un messaggio totalmente falso. Per tutti gli italiani i rom rubano da sempre, ora è solo peggio. La percezione del pericolo è aumentata». La colpa, secondo la forzista è che in Italia manca «la certezza della pena», come quando non viene tolta la «patria potestà a questa gente che i figli non li manda a scuola».