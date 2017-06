Follia a Pavia: scontro tra istituti per l'ultimo giorno di scuola, prof e studenti feriti

PAVIA - Follia a Pavia: per l'ultimo giorno di scuola deve intervenire la polizia.Dopo qualche ora di scontri con gli studenti dell’Istituto tecnico industriale Cardano, che hanno assaltato il liceo scientifico Copernico, il bilancio della «goliardata» è di tre insegnanti e un giovane feriti in modo lieve. Durante il blitz sono stati lanciati fumogeni, infranti i vetri dell'Itis e divelti cartelli stradali. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che ora stanno indagando per risalire ai responsabili di quanto è accaduto.