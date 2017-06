Ultime notizie

Alfano: «Finita qualsiasi collaborazione con il Pd» Al termine della direzione di Alternativa popolare, il ministro degli Esteri ha spiegato: «Noi continueremo a sostenere il governo Gentiloni e non faremo ostruzionismo sulla legge elettorale. Accettiamo la sfida del 5% e non presenteremo emendamenti per abbassarla»

Psicosi terrorismo a Torino, Di Maio: «Fatti da non strumentalizzare in chiave politica» Il vicepresidente della Camera ha difeso la sindaca pentastellata del capoluogo piemontese, Chiara Appendino: «Aspettiamo che indaghino gli inquirenti. Non strumentalizzare un fatto grave come quello anche in chiave politica: è l'unica cosa che mi sento dire in questo momento»

Brunetta: «Divisi alle urne, per governare insieme» Il presidente dei deputati di Forza Italia è intervenuto in tema di legge elettorale spiegando che non ci sarà un listone unico di centrodestra, ma le alleanze con Fratelli d'Italia e Lega nord restano come dieci anni fa perchè solo questo polo è in grado di esprimere un programma di governo omogeneo