Vento e freddo in vista della nevicata: le previsioni meteo in Piemonte

TORINO - Il vento soffia forte sul Piemonte. Giornata di raffiche di vento potenti, in media di 80 km/h ma con picchi di 128 km/h sul Monte Rosa in tutto il territorio. Il cielo azzurro di oggi non tragga in inganno: sono infatti in arrivo due perturbazioni che porteranno in pianura nevicate.

Due perturbazioni in arrivo

Due i possibili momenti in cui la neve si abbatterà sul Piemonte: il primo già martedì sera con deboli nevicate nelle zone più montuose, il secondo tra giovedì e venerdì con la neve che si farà vedere anche in pianura. Dal prossimo weekend il tempo dovrebbe tornare soleggiato, ma - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) - le temperature resteranno tipiche del periodo invernale, con estese gelate notturne.