Crolla blocco di cemento dal cavalcavia: paura sulla provinciale, automobilista sfiorato

ORBASSANO - Paura sulla provinciale 6: all’altezza di Orbassano, all’incrocio tra il bivio per Volvera e Tetti Francesi, un blocco di cemento grande mezzo metro circa si è staccato dal cavalcavia e per pochissimi secondi non ha colpito un’auto che stava sopraggiungendo. Il conducente del veicolo ha evitato il blocco di pietra di pochissimo, nonostante la velocità piuttosto sostenuta. E’ stato lo stesso automobilista a chiamare la polizia municipale di Volvera: sul posto i tecnici della Città Metropolitana per il sopralluogo e la messa in sicurezza del cavalcavia.