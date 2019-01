Spruzza spray urticante in faccia ad automobilista e gli ruba la vettura: preso pregiudicato

TORINO - Si sono concluse le indagini relative ad un fatto delittuoso avvenuto qualche tempo fa nei dintorni di piazza Galimberti; quella mattina V.E., un italiano dell’83, aveva costretto un automobilista, con la minaccia di un coltello e dopo avergli spruzzato dello spray urticante sul volto, a scendere dall’auto, impossessandosene, per poi fuggire a bordo della stessa.

L’intervento della polizia

L’immediato intervento della Polizia di Stato aveva permesso poco dopo di rintracciare l’auto, una Grande Punto dotata di sistema satellitare antifurto e per questo abbandonata dal rapinatore: mancavano, però, il portafogli e il cellulare della vittima. Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato Mirafiori a partire dalla descrizione fornita dalla vittima sul rapinatore, in particolare da un piercing sulla lingua e da un cane di grossa taglia con cui il rapinatore si accompagnava, hanno condotto ad un soggetto noto ai poliziotti, un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona, presente negli schedari del commissariato.

Recuperato il cellulare della vittima

Per V.E. sono scattate le manette nella giornata del 24 gennaio, a seguito dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dalla perquisizione domiciliare è stato recuperato anche il cellulare della vittima.