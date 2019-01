TORINO - Attimi di tensione questa mattina a Torino: poco dopo le 11:00 di venerdì 25 gennaio, c’è stato un falso allarme bomba in pieno centro, a due passi dalle Porte Palatine. A insospettire gli agenti una borsa rossa, abbandonata da ignoti in strada. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e la polizia municipale, che ha chiuso l’area: la borsa è stata fatta brillare con un robot. Fortunatamente si trattava di un falso allarme, perché la borsa era vuota. La situazione è stata risolta in un’oretta circa e tutto è tornato alla normalità per pranzo.