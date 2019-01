Senza patente brucia rosso davanti alla municipale: fermato automobilista in corso Marconi

TORINO - Nella notte che si sta concludendo, tra giovedì 24 e venerdì 25 gennaio, gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale sulle strade dei quartieri Centro, San Salvario, Mirafiori e San Paolo. 212 i veicoli controllati e 37 le violazioni accertate (semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino...).

Brucia rosso senza patente

Un veicolo è stato posto sotto sequestro per assicurazione scaduta. Alle 2.10, in corso Marconi all'incrocio con la via Nizza, gli Agenti operanti hanno fermato il conducente di una Smart che attraversava con il rosso. Dal controllo è emerso che questi non aveva patente al seguito e non faceva uso di cinture di sicurezza. Il veicolo, inoltre, circolava con i dispositivi di illuminazione inefficienti e non era stato sottoposto a revisione periodica. Nella circostanza sono state contestate violazioni per circa 600 euro e decurtati 11 punti.