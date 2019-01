Controlli straordinari a Torino, arrestate 241 persone a dicembre: il 72% sono straniere

TORINO - Continua ogni giorno l'impegno della polizia per garantire la sicurezza nel territorio torinese: nell'ultimo mese, dal 6 dicembre 2018, i controlli straordinari disposti dal Questore Francesco Messina hanno portato all'identificazione di 9730 persone, di cui 3033 straniere.

Stranieri più arrestati

Interessante il dato sugli arresti. Le persone arrestate sono infatti 241, di cui 174 straniere: si tratta del 72,1%. In pratica, nell'ultimo mese, tre persone su quattro arrestate sono straniere, solo una su quattro risulta essere italiana. Ecco perché i cittadini stranieri espulsi sono ben 65. Per ciò che concerne le misure di prevenzione personale ovvero i provvedimenti adottati dal Questore per i reati di stalking e violenza domestica gli ammonimenti eseguiti nell’ultimo periodo sono 14, nello specifico sono stati effettuati 3 ammonimenti per stalking e 11 ammonimenti per violenza domestica. Lo stupefacente sequestrato ammonta a oltre 15 kg.

Controlli nei locali

Gli esercizi pubblici controllati sono 90 con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 200 mila euro e l’emissione di 8 provvedimenti di sospensione della licenza da parte del Questore ex art. 100 TULPS nei confronti dei sotto indicati locali commerciali, per un totale di 220 giorni di chiusura:

- DA DIEGO 2 TURKISH KEBAP, via Nizza 231/F - sospensione giorni 15;

- BAR VIOSA, corso Vercelli 30 - sospensione giorni 60;

- BAR NDIA MOMO, corso Vercelli 124/A - sospensione giorni 30;

- CAFFETTERIA SOLE via Biglieri - sospensione giorni 15;

- BAR CINEMA, via Gorizia 78/C - sospensione giorni 15;

- COFFEE BLACK, via Gorizia 56/C - sospensione giorni 15;

- GASTRONOMIA SENEGALESE, via Belfiore 1/bis- sospensione giorni 40;

- CAFFETTERIA VIA CHIESA, via Chiesa della salute 109/D - sospensione giorni 30.