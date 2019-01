Terrore a Torino, sparatoria in pieno giorno: banditi assaltano e rapinano portavalori

TORINO - Spari e terrore questa mattina a Torino, in piazza Stampalia: alcuni banditi armati, probabilmente tre, hanno preso d'assalto un portavalori davanti alla banca Unicredit. Una guardia giurata è stata raggiunta da alcuni colpi di pistola, è stata trasportata al San Giovanni Bosco e le sue condizioni sarebbero gravi.

La sparatoria

Stando a una prima ricostruzione, il furgone All System stava ricaricando il bancomat della filiale quando è stato preso di mira dai banditi. Sul posto è intervenuta la polizia, ma quando gli agenti sono arrivati in piazza Stampalia i banditi avevano fatto perdere le proprie tracce svanendo nel nulla. Indagini in corso: la caccia al commando che ha portato il terrore in piazza Stampalia è aperta.