Meteo a Torino, i termometri vanno su: primavera in anticipo in arrivo? Le previsioni

TORINO - Il vento porta la primavera a Torino e nel Canavese. Se non è un breve ma repentino cambio di stagione poco ci manca. Basta guardare uno sguardo alle previsioni meteo a Torino per capire che c'è davvero qualcosa di anomalo nel tempo previsto per i prossimi due giorni: dopo la bella giornata di oggi infatti, il sole accompagnerà i torinesi sia domenica che lunedì. Nulla di strano, non fosse per le temperature, in grado di arrivare fino a quota... 16 gradi. Una temperatura altissima per essere a metà gennaio, ben al di sopra delle medie stagionali. Il motivo di questo caldo anomalo? Le raffiche di vento "bollente" in arrivo sul Piemonte e il Nord Italia. La giornata più calda sarà quella di lunedì, ma anche domenica le temperature arriveranno oltre i 10 gradi.