Lotteria Italia, a Torino vinto 1 milione di euro: la Dea bendata bacia Mirafiori

TORINO - La Dea bendata bacia Torino. Grande festa questa mattina nel capoluogo piemontese, dove è stato vinto 1 milione di euro alla Lotteria Italia: qualche cittadino fortunato ha infatti vinto il quarto premio, decisamente cospicuo. La ricevitoria in cui si registra la fortunata vincita è un bar in zona Mirafiori, corso Traiano 158 per la precisione.

I biglietti vinti

Che sia una ricevitoria fortunata non ci sembrano esserci dubbi: in passato infatti, il proprietario era riuscito a "far vincere" 500.000 euro a un'altra persona. Insomma, ricevitoria piuttosto fortunata. Il vincitore del milione di euro alla Lotteria Italia, almeno per il momento, non si è palesato. Tanti i curiosi che questa mattina, tra un caffè e l'altro, si chiedevano chi fosse e intanto acquistavano un gratta e vinci. A Torino è stato vinto anche un premio da 50.000 euro, mentre biglietti vincenti da 25.000 euro sono stati vinti a Sant'Antonino di Susa, Piossasco, Nichelino e Borgaro Torinese.