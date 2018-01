Di Maio: «Non voglio restare nell'angolo, sarà legislatura della svolta»

UDINE - La prossima sarà «la legislatura della svolta». Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato del M5S alla presidenza del Consiglio, parlando ad un incontro con Confartigianato Fvg a Udine. Di Maio ha ribadito che se il Movimento non raggiungerà da solo il 40% dei voti la sera delle elezioni, «farà a un appello a tutte le forze politiche» perchè «convergano su delle priorità per il Paese - e le piccole e medie imprese sono fra le priorità da affrontare nella prossima legislatura», su questi temi («e non invece su scambi di ministeri o altro»), si può creare una maggioranza e andare dal presidente della Repubblica per un incarico di governo.

Io non voglio restare nell'angolo

«Io non voglio restare nell'angolo - ha aggiunto Di Maio - perchè so benissimo che le nostre istanze possono trovare ampio consenso nelle altre forze politiche se pungolate adeguatamente e la prossima può diventare la legislatura della svolta».