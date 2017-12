Crosetto tentato dal ritorno in politica

TRIESTE - Dopo essere stato fra i fondatori di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, che per un periodo ha lasciato la politica attiva, non poteva non partecipare al secondo congresso nazionale di Fdi, in corso a Trieste. A convincere Crosetto a partecipare è stata la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, e ha spiegato ai microfoni del Diario del Web «deciderò se riprendere la mia attività politica ascoltando gli interventi al congresso». Sicuramente Crosetto è stato convinto dall'intervento di Meloni: «Ha dato un'idea di come potrebbe essere lo Stato italiano e di come potrebbe essere salvata questa Nazione. Mi ha convinto».