Roma Tiburtina, mamma scende dal treno per fumare ma convoglio riparte con la figlia su

ROMA - La Polizia Ferroviaria di Roma impegnata presso scalo Roma Tiburtina in servizio antiborseggio, al binario 15 alla ripartenza del convoglio ES FR 9529 (Milano-Napoli C.le), ha notato una donna che in forte stato di agitazione stava cercando di aprire le porte del convoglio, ormai chiuse. La donna ha riferito ai poliziotti della Polizia Ferroviaria che approfittando della sosta a Tiburtina era scesa a fumare e non si era accorta della chiusura delle porte, lasciando a bordo da sola la figlia minore, di 6 anni. Immediatamente i poliziotti hanno contattato il personale delle Ferrovie dello Stato in servizio a bordo del treno, fornendo l'esatta posizione della bambina ed allertando contemporaneamente il personale del locale COC che ha inviato immediatamente una pattuglia del Reparto stazione Termini all'arrivo del convoglio in quello scalo. Grazie alle precise indicazioni fornite, la bambina è stata subito individuata nella carrozza 11 ed alla stazione Roma Termini e consegnata agli agenti. La donna, nel frattempo accompagnata presso gli uffici Polfer di Roma Termini, è stata tranquillizzata ed identificata. Dopo le verifiche di rito, le è stata riaffidata la figlia e le due sono ripartite per Napoli, dove abitano.