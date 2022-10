Workshop “La tua voce, la tua identità”: appuntamento a Milano con Mylena Vocal Coach

Prima di tutto, la voce. Prima del linguaggio del corpo, prima delle espressioni facciali, prima della postura: è la voce il primo strumento di manager, di imprenditori, di consulenti o di professionisti che intendono comunicare il proprio progetto di business, le proprie competenze, i propri obiettivi e soprattutto la propria leadership.

Una voce non allineata alla propria identità o una voce asettica, priva di emozioni, rappresentano già di per sé un evidente punto di debolezza, un elemento capace di compromettere l'efficacia stessa di ogni comunicazione.

Ed è per questo che sempre più aziende scelgono di avvalersi di servizi professionali di vocal coaching per manager, sapendo quanto una buona formazione vocale possa aiutare ad abbattere le barriere comunicative interne ed esterne all'organizzazione. Tra i nomi di punta del vocal coaching per professionisti e aziende spicca ormai da anni a livello internazionale quello di Mylena Vocal Coach e quello del suo metodo, Inborn Voice®.

Ed è qui che la cosa si fa interessante per tutti, perché Mylena porterà in Italia, esattamente a Milano e a Roma, due tappe del suo Tour mondiale dedicato ai workshop «La tua voce, la tua identità», una pietra miliare per chi cerca di costruire il proprio carisma e definire il proprio personal brand. Il Tour parte ogni anno da New York, tocca diverse città degli Stati Uniti, approda nelle principali città Europee, tra cui Parigi e Londra, per poi tornare negli USA e concludersi a Los Angeles.

Chi è Milena Origgi

Quello di Milena non è un nome nuovo per chi si è già interessato alle soft skills legate all’uso della voce a livello professionale e non. Milena Origgi, conosciuta in tutto il mondo per l'appunto con il nome Mylena Vocal Coach o la Guru della voce, vive e lavora negli Stati Uniti dove è una luminare del campo.

Non stupisce quindi ritrovare il lavoro e le competenze di Milena all’interno dei corsi di Communication Skills o Personal Development delle principali università degli Stati Uniti e d’Europa.

In Italia la ritroviamo nei corsi delle facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e negli incontri del programma Alumni SDA Bocconi. A conquistare manager, imprenditori e aziende in Italia, negli Stati Uniti e in Giappone è il suo metodo Inborn Voice, messo a punto 20 anni fa proprio a Milano, da dove Milena è partita alla conquista del mondo.

Il metodo Inborn Voice

Gli insegnamenti di Milena partono tutti da un presupposto essenziale: tutte le persone sono naturalmente predisposte a comunicare e ricevere emozioni attraverso la propria voce. Crescendo, però, la maggior parte degli adulti finisce per rovinare o perdere queste capacità innate.

Ecco allora che i workshop e i corsi di vocal coaching per manager e professionisti basati sul metodo Inborn Voice puntano a riappropriarsi e valorizzare queste componenti naturali e profonde della vocalità, sottolineando e facendo risuonare l'unicità e l'autenticità di ognuno.

Elementi che, peraltro, permettono di inserire a pieno titolo la formazione vocale all’interno della propria strategia di personal branding, per riuscire a differenziarsi e a svettare rispetto all’uniformità globale, soprattutto in un mondo dominato dai social media e dalla comunicazione video.

Come dice sempre Milena, «la voce è il nostro primo e fondamentale biglietto da visita», ecco perché vale sempre la pena investire su di essa con delle sessioni private online con il metodo Inborn Voice, oppure mediante eventi formativi di livello universitario come i Workshop «La tua voce, la tua identità».

Il tour di workshop Inborn Voice e la tappa a Milano

Pur lavorando soprattutto negli Stati Uniti, tra Boston, New York, Los Angeles e Miami, Milena ritorna in Italia almeno due volte all'anno, proprio per tenere i suoi famosi workshop dedicati al metodo Inborn Voice, oltre che a quelli dedicati all’identità, ci sono anche quelli a tema «Mantra e Amore».

Ogni workshop è molto esclusivo e a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti, proprio per garantire a tutti il massimo della qualità e dell’apprendimento. Questi workshop sono guidati da Milena soprattutto attraverso esercizi pratici, sperimentando di persona la parte olistica del metodo Inborn Voice, senza perdere tempo con teorie o slides.

Tra gli obiettivi del workshop, come sottolinea la vocal coach, c'è quello di far immergere i partecipanti nella parte più nascosta della propria voce, quella nata con noi, fino a toccare la radice della propria identità più profonda. Per partecipare ai Workshop di Mylena Vocal Coach non è necessaria alcuna preparazione o competenza particolare. Maggiori informazioni sui workshop del tour sono presenti sul sito ufficiale di Inborn Voice (www.inbornvoice.com).