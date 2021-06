Carta PAYBACK American Express: il modo più semplice per accumulare punti PAYBACK

Il programma fedeltà PAYBACK è uno dei più competitivi attualmente in circolazione e per i clienti PAYBACK c’è la possibilità di richiedere la carta di pagamento PAYBACK American Express, che consente di accumulare punti sugli acquisti con Carta, non solo presso i Partner del Programma.

Nell'ottica della recente proposta Italia Cashless, per modernizzare i pagamenti e combattere l'evasione fiscale, affidarsi alle transazioni con carta diventa ancora più conveniente.

Vediamo allora come partecipare all’iniziativa di stato e ottenere punti e cashback con Carta PAYBACK American Express.

Cos'è il piano Italia Cashless

L'iniziativa Italia Cashless è un piano del Governo volto ad incentivare l’uso dei pagamenti elettronici senza contante, cash less appunto, quindi con carte di credito, debito e app di pagamento.

Grazie a questo programma ogni spesa che facciamo può tradursi in un guadagno e farci ottenere il rimborso di parte di quanto è stato speso, oltre a partecipare ad una lotteria con premi in denaro settimanali, mensili e annuali.

Insomma, i pagamenti elettronici sono comodi, sicuri e ci consentono di essere premiati per averli scelti.

Come funziona il programma fedeltà PAYBACK

Il programma fedeltà PAYBACK consente di accumulare punti con le spese effettuate presso i molti Partner del programma,i punti possono essere usati per richiedere premi del catalogo, gift card o buoni sconto.

A differenza delle varie raccolte punti esistenti, PAYBACK è un Programma multipartner, quindi non si limita ad un’unica insegna, ma è comprensiva di centinaia di rivenditori convenzionati di ogni categoria (dalla casa ai viaggi, dagli oggetti per i bambini alla cura della persona) che ti permettono di accumulare i punti velocemente.

La registrazione al programma dal sito PAYBACK o su App è facile, rapida e completamente gratuita.

Per goderti al meglio tutti i vantaggi del Programma, avrai a disposizione anche un'App per il cellulare da utilizzare per raccogliere i punti nei negozi fisici che online, richiedere premi dal Catalogo, attivare i coupon , consultare il tuo saldo punti in qualsiasi momento e tanto altro ancora

Carta PAYBACK American Express: tutti i vantaggi

Dopo esserti iscritto al programma, puoi infatti richiedere questa Carta di pagamento American Express che ti consente di accumulare 1 punto PAYBACK ogni 2€ spesi con Carta, e se acquisti presso i Partner del Programma accumuli ancora più punti.

Per richiederla, oltre ad essere iscritti al programma PAYBACK, è necessario essere maggiorenni, essere residenti in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano, avere un conto corrente bancario o postale del circuito SEPA ed un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.