Italiaonline: recensioni, informazioni e curiosità

Italiaonline è la più grande internet company italiana e offre le migliori soluzioni digitali per far crescere ogni tipo di business.

Italiaonline è un’azienda strutturata con sedi sparse in tutto il territorio nazionale, un punto di riferimento tanto per le grandi società quanto per le piccole e medie imprese. Italiaonline fornisce servizi per le imprese aiutandole e costruire la propria presenza online. Le opinioni e recensioni su Italiaonline che si trovano sul web lasciate dai clienti permettono di avere una visione più ampia dell’offerta di Italiaonline come agenzia di marketing e concessionaria di pubblicità.

Chiaramente, trattandosi di una realtà molto grande, non tutte le recensioni sono positive e in alcuni casi vengono segnalati dei malfunzionamenti.

Come si comporta l’azienda in queste circostanze? Italiaonline risponde ad ogni commento e valutazione con il duplice scopo di risolvere la problematica segnalata e di migliorare il proprio operato. Un elemento importante che permette ai clienti di trovare una risposta a tutti i loro dubbi.

Ma facciamo adesso alcune analisi su Italiaonline per capire meglio come funziona un’azienda di questo tipo e quali sono le opportunità per le società e le PMI. Entriamo nei dettagli per un approfondimento:

Chi è Italiaonline

Come lavora Italiaonline

Quali sono i servizi di Italiaonline

Quando fai bene ad affidarti a Italiaonline

Cominciamo subito!

Chi è Italiaonline?

Italiaonline è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 3,3 milioni da mobile, e una market reach del 63%**.

Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di lead attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’azienda è consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza online al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni e-commerce più avanzate.

Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio, DiLei e QuiFinanza, i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e oltre 660 agenti che costituiscono la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs luglio 2019

** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs luglio 2019

«Italiaonline e ci guadagni online»

Per aiutare le grandi società e soprattutto le piccole e medie imprese a capire come Italiaonline può essere di supporto alla loro attività, l’azienda ha prodotto e diffuso uno spot in TV, in radio e sui digital media.

La nuova campagna pubblicitaria di Italiaonline è stata ideata e realizzata dall’agenzia KleinRusso e prodotta da Enormous Films.

Lo spot vuole raccontare, in modo allegro e coinvolgente, i vantaggi che ogni titolare d’impresa può avare affidando il proprio business digitale a Italiaonline.

I quattro musicisti protagonisti dello spot accompagnano gli spettatori nel mondo delle PMI italiane, dalle fabbriche, ai ristoranti fino ai negozi, cantando un jingle divertente e memorabile che vuole trasmettere un messaggio semplice: essere presenti online è fondamentale per il proprio business e Italiaonline è il partner ideale per chi vuole crescere nel digitale.

Come lavora Italiaonline?

La struttura di Italiaonline si fonda su una solida base di oltre 660 consulenti presenti e radicati su tutto il territorio italiano in 50 web agency. Gli agenti digitali, non sono solo dei venditori, ma il punto di riferimento per tutte le aziende piccole e grandi che decidono di affidare il proprio processo di digitalizzazione e la relativa comunicazione a Italiaonline.

I consulenti digitali sono in grado di realizzare progetti ad hoc per le diverse esigenze di business: dalla presenza su Pagine Bianche o Pagine Gialle, alla creazione di un sito internet, all’ottimizzazione della presenza online, fino alla pubblicità su diversi canali con i giusti formati.

Italiaonline ha scelto di essere al fianco delle imprese italiane per supportarle nel cammino verso il digitale passo dopo passo, attraversando insieme alle aziende alcune fasi importanti:

ascolto delle necessità;

comprensione delle esigenze;

definizione di una strategia;

realizzazione e diffusione del progetto;

monitoraggio delle attività.

L’azienda e il consulente riescono così a far figurare alle imprese i diversi scenari possibili grazie ai servizi proposti da Italiaonline e successivamente anche a metterli in atto.

Grazie alla relazione costante e quotidiana che si instaura tra l’azienda e l’agente si è sempre aggiornati sui risultati ottenuti e sull’andamento delle attività. E come fare per interpretare i numeri? Semplice, i consulenti di Italiaonline sono formati e costantemente aggiornati grazie alla Italiaonline Academy e possono aiutare le imprese a comprendere i dati, fare un’analisi delle performance e ottimizzare il progetto.

Si potrà sapere per il budget speso qual è stato l’effettivo ritorno sull’investimento, quante sono state le persone che hanno visitato il sito, quelle che si sono messe in contatto e quelle che hanno portato a termine un’azione, come il rilascio di una mail o l’acquisto di un prodotto.

Tutto questo, senza dover rinunciare a portare avanti il proprio lavoro, ma semplicemente affidandosi a un team di esperti che possono guidare e aiutare le aziende a conoscere le dinamiche del settore digital. La soddisfazione sarà talmente grande che si avrà voglia di correre ad abbracciare il proprio consulente, più o meno così…

Oltre al consulente, sono garantiti per i clienti anche i servizi di assistenza telefonica e via mail nel caso in cui ci sia la necessità di un ulteriore approfondimento sul progetto e sulle attività, in particolare, e sulle dinamiche del digital marketing, in generale.

Italiaonline rappresenta quindi una squadra in grado di supportare le aziende piccole e grandi in tutte le decisioni più importanti. Capace di lavorare al fianco delle persone e di accompagnare le imprese fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati… e anche più lontano!

Perché scegliere Italiaonline?

Quali sono i servizi e le attività che può svolgere Italiaonline per aiutare le imprese nel processo di digitalizzazione?

Realizzazione di un sito web adatto alle esigenze dell’azienda che possa presentare l’attività, i prodotti e ciò che caratterizza il business.

adatto alle esigenze dell’azienda che possa presentare l’attività, i prodotti e ciò che caratterizza il business. Ottimizzazione SEO del sito web affinché questo sia visibile e ben posizionato nella lista dei risultati sui motori di ricerca, in modo da aiutare gli utenti a trovare ciò che stanno cercando.

affinché questo sia visibile e ben posizionato nella lista dei risultati sui motori di ricerca, in modo da aiutare gli utenti a trovare ciò che stanno cercando. Gestione della presenza online , verificando se l’attività appare con i dati aggiornati sui principali siti, motori di ricerca, social network, mappe e navigatori.

, verificando se l’attività appare con i dati aggiornati sui principali siti, motori di ricerca, social network, mappe e navigatori. Promozione dell’attività con un piano multicanale su misura che permetta di intercettare potenziali clienti durante le varie fasi del processo di acquisto.

che permetta di intercettare potenziali clienti durante le varie fasi del processo di acquisto. Creazione e diffusione di campagne pubblicitarie pensate a seconda delle esigenze del cliente su diversi canali e con formati differenti. Declinate per il pubblico che si vuole raggiungere con un occhio attento alla brand safety, ovvero alla trasparenza e alla qualità su cui appaiono i messaggi pubblicitari.

Quando fai bene ad affidarti a Italiaonline?

Dunque, Italiaonline può essere considerato un fornitore adatto per:

Per le piccole e grandi aziende che vogliono mantenere il focus sul proprio lavoro, ma al tempo stesso capiscono l’importanza del sistema digitale e della presenza online della propria azienda .

e della . Per coloro che vogliono crescere e farsi conoscere affidandosi a un’azienda che sia in grado di dare luce ai principi, alle qualità e all’esperienza di un’impresa .

. Per le società che vogliono una strategia personalizzata che parta dall’analisi approfondita dello scenario di partenza e dei competitor presenti sul mercato.

che parta dall’analisi approfondita dello scenario di partenza e dei competitor presenti sul mercato. Per tutti coloro che voglio raggiungere obiettivi concreti con risultati importanti.

Conclusioni

Siti web, motori di ricerca e social network sono strumenti necessari per stabilire la presenza online di un’azienda. Ma per far sì che questo si traduca in risultati concerti non basta soltanto essere su Internet, bisogna capire quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e mettere in atto le strategie più adatte.

In questo processo di digitalizzazione avere al proprio fianco un’azienda dotata di una grande esperienza è fondamentale. Italiaonline condivide con piccole e grandi imprese gli stessi intenti e lavora per assicurare i servizi giusti in grado di ottenere i risultati attesi.