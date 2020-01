Gellify investe in Spagna, nasce GELLIFY Iberia

GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative del settore digitale e le connette con le aziende consolidate in ottica di open innovation, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di BIBA Venture Partners, società di servizi professionali e consulenza strategica per il corporate venturing con sede a Barcellona.

Fondata nel 2014 in Spagna, BIBA Venture Partners ha un modello analogo a quello della business line «GELLIFY for Corporates» ed accompagna le aziende consolidate nella costruzione della propria strategia di corporate venturing e innovazione, in altre parole nella creazione di una relazione diretta e formalizzata tra una grande ed una piccola azienda innovativa (startup o scaleup). In questa collaborazione le aziende consolidate possono ottenere benefici di processo, con l'introduzione della tecnologia innovativa della startup, diversificazione, grazie all'accesso a nuovi mercati o segmenti di clientela, ma anche finanziari, grazie al rapido tasso di crescita della startup stessa.

I fondatori di BIBA Venture Partners Diego Fernandez e Alberto Ratti, da oggi anche soci di GELLIFY Iberia, sono professionisti molto apprezzati nella community dell’innovazione internazionale. Questa visione di ecosistema è stato uno degli elementi determinanti che hanno convinto GELLIFY ad investire nella società, nell’ottica di lavorare su programmi di innovazione nei Paesi in cui già opera, ampliare il proprio network internazionale e diffondere a livello globale la Business Community «Explore».

Il network internazionale della società spagnola servirà inoltre per internazionalizzare le startup del portafoglio e metterle in connessione con i suoi clienti. Tra i clienti di BIBA Venture Partners emergono Kasperksy, azienda leader per le soluzioni di cybersecurity; il gruppo bancario multinazionale spagnolo BBVA; Ferrovial, una delle principali aziende infrastrutturali in Spagna e Ogilvy, tra le più importanti agenzie pubblicitarie al mondo.

GELLIFY Iberia farà dunque leva su esperienza e network dei fondatori, sulle competenze del team di BIBA Ventures e sugli elementi differenzianti del modello GELLIFY che lo rendono unico sul mercato: il verticale Industry 4.0, il Phygital Hub e la Community dell’innovazione «Explore».

«BIBA Venture Partners è stata per noi una piacevole scoperta in Spagna - Fabio Nalucci, CEO e Founder GELLIFY - perché il modello di servizi professionali alle aziende è compatibile con il nostro e questa integrazione porterà benefici reciproci sia in Italia che in Spagna, ma anche a livello internazionale».

«GELLIFY è arrivata al momento giusto - dichiara Diego Fernandez, CEO e Co-founder BIBA Venture Partners - con esperienza e competenze per noi di grande valore. Stanno facendo un lavoro eccellente e ci auguriamo di poter imparare molto dai nuovi colleghi, poter dare il nostro contributo per crescere insieme aiutando aziende e startup lungo il nostro percorso».

Nel 2019 la business line «GELLIFY for Corporates» è cresciuta in modo consistente, con ricavi aumentati del 45%* circa ed un EBITDA che è rimasto allineato a quello del 2018 a circa il 5%*.

Inoltre GELLIFY ha chiuso l’anno con un portafoglio di 22 startup che ha fatturato 50 milioni di Euro. A fine 2019 ha annunciato le sue prime due exit in ambito fintech con Deus Technology e in ambito industry 4.0 con TechMass.