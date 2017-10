Da oggi puoi fare il pieno di carburante con lo smartphone

ROMA - Fare rifornimento in una stazione di servizio da oggi è più semplice e veloce. Grazie alla collaborazione tra il Gruppo api, tra le compagnie petrolifere leader in Italia con circa 3000 distributori a marchio IP, e Tinaba, la più avanzata app per trasferire, condividere e aggregare il denaro a costo zero, si potrà pagare il carburante con un semplice tap sul proprio smartphone.

Fare carburante con un clic

L’esperienza del pieno diventa semplice e gratificante. Il cliente può fare tutto dall’abitacolo: apre l’app Tinaba, sceglie l’importo, seleziona la pompa e ottiene la ricevuta. Si scende dalla macchina solo per inserire l’erogatore. Il tutto senza costi di commissione. Il servizio è attivo da oggi per tutti gli utenti Tinaba in circa 200 stazioni self-service IP Matic su tutto il territorio nazionale, ma i distributori raddoppieranno entro la fine dell’anno, all’interno di una strategia complessiva di IP per diminuire l’uso del contante senza rinunciare a convenienza e comodità per i clienti.

Non un semplice digital wallet

«La partnership tra la nostra azienda e una delle più importanti compagnie petrolifere italiane nasce dall’esigenza di dotare gli automobilisti di uno strumento di pagamento che sia al tempo stesso sicuro e immediato, per ridurre in maniera significativa i tempi di attesa in coda e gli eventuali disagi legati alla mancanza di contante disponibile al momento di fare il pieno» ha dichiarato Elena Lavezzi, CEO di Tinaba. Tinaba, peraltro, è molto più di un semplice digital wallet: è una app che consente di trasferire denaro, pagare e gestire le spese quotidiane. Con Tinaba puoi amministrare i risparmi e realizzare progetti di crowdfunding in una modalità social, divertente e veloce. Zero commissioni su trasferimenti e pagamenti: inviare 1 cent, 1 euro o 100 euro non fa differenza. Tinaba, pensata con l'obiettivo di mettere in connessione le relazioni umane con le esigenze economiche e le abitudini - di consumo e di risparmio - delle famiglie e dei giovani, rappresenta un nuovo modo di relazionarsi col denaro, agli altri e agli acquisti.

(Credits photo courtesy of Press Play)

Come funziona

Una volta arrivati nei pressi dell’area di servizio IP Matic, basterà attivare il bluetooth dello smartphone per vedere il simbolo della pompa di rifornimento lampeggiare nel menù della app Tinaba, oppure selezionare il distributore dalla lista che compare in app. Facendo tap sul simbolo, verrà chiesto di scegliere l’importo e di prenotare la prima pompa disponibile più vicina al veicolo. Al termine del rifornimento, Tinaba invierà la ricevuta di avvenuto pagamento.

Dove posso fare il pieno con Tinaba?

Per conoscere in anticipo il numero di stazioni di servizio attualmente abilitate puoi scorrere la mappa degli esercenti Tinaba (in continuo aggiornamento) o cercare quella più vicina a te tramite la funzione «Mirino» dell’App.