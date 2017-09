L'Europa al lavoro sulla finanza tech e l’Italia punta al FinTech District

MILANO - L’interesse dell’Unione Europea sulla finanza alternativa sta arrivando a un punto di svolta. Obiettivo? Armonizzare lo sviluppo e la regolamentazione del settore. In questa partita tra istituzioni che vede la Commissione Ue, la Banca centrale europea e il Comitato di Basilea presentare una serie di proposte a livello comunitario per governare il flusso di denaro che si sta riversando nell’ecosistema, l’Italia sta finalmente dimostrando di essere pronta. Pronta a mettersi in gioco. Da una parte con l’indagine conoscitiva che si svolgerà in questi mesi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, dall’altra con il Fintech District, community e hub fondato e promosso da SellaLab e Copernico con lo scopo favorire la nascita di collaborazioni industriali e commerciali tra i vari operatori FinTech presenti in Italia.

Le indagini e le proposte europee

Importanti punti di partenza a fronte degli 8,4 miliardi di dollari di investimenti globali attratti dal settore solo tra aprile e giugno di quest’anno (report di Kpmg «The Pulse of Fintech Q2 2017») e dalle recenti proposte di riforma presentate dall’esecutivo europeo che vuole nell’ordinamento misure volte a promuovere lo sviluppo del Fintech e assicurare che gli aspetti della sostenibilità siano sistematicamente presi in considerazione nelle pratiche di vigilanza a livello europeo. Nella fattispecie, le autorità europee di vigilanza avranno il compito di attribuire priorità al FinTech e di coordinare le iniziative nazionali per promuovere innovazione e rafforzamento della sicurezza informatica. Stesso discorso per la principale istituzione bancaria europea, la Bce che ha pubblicato la scorsa settimana una serie di linee guida per una consultazione che si chiuderà il 2 novembre (il 20 dicembre la pubblicazione della versione definitiva). In sintesi il documento si occupa di gestione e vigilanza delle licenze bancarie legate al settore della finanza tecnologica.

L’indagine conoscitiva in Italia

A dispetto del gap che ci contraddistingue dagli altri Paesei europei, questa volta pare proprio che l’Italia si stia rimboccando le maniche. Lo sta facendo con l’indagine conoscitiva alla Commissione Finanze, promossa dal deputato del Pd Sebastiano Barbanti che vedrà sette mesi di audizioni con i players di spicco del settore, dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla Consob, alle startup italiane che operano nel FinTech: l’obiettivo, appunto, è arrivare a una legge. La prima audizione si è svolta lo scorso 12 settembre dove è stato sentito il parere di Stefano Capaccioli, presidente di AssoB.it, Associazione per lo sviluppo delle tecnologie Blockchain. Il 19 settembre è stata la volta di Paolo Galvani di MoneyFarm: «Il FinTech non è una vera e propria nuova ‘industry’ - ha detto Paolo Galvani - quanto piuttosto la creazione di nuovi modelli sulla base di domanda e offerta completamente diversi dal passato. Da una parte clienti che cercano soluzioni sempre più dirette, semplici e accessibili in qualsiasi momento, dall’altra una tecnologia che ha permesso a molte persone di portare innovazione in un settore che, fino a poco tempo fa, era completamente chiuso e inaccessibile». Non siamo in ritardo, precisa l’Ad di MoneyFarm, per riposizionare l’Italia in un’ottica FinTech, a patto che si rivoluzionino alcuni modelli fondamentali che poi hanno spinto in passato la stessa MoneyFarm, nata in Italia a spostarsi a Londra: «Il primo tassello è lo sviluppo di un mercato del capitale di rischio - ha spiegato alla commissione Paolo Galvani -. Se oggi in Italia è diventato particolarmente semplice trovare i capitali per le prime fasi di avviamento di una startup giovane, si fa fatica a reperire i finanziamenti per le fasi successive, dove l’impresa è già avviata, ma ha ancora bisogno di soldi per incrementare il proprio sviluppo. Il secondo tema è l’accesso ai talenti. Per una startup a crescita veloce la creazione di un team solido e qualificato è fondamentale e nel nostro Paese reperire talenti è ancora molto difficile. Il terzo punto, importante, è la creazione di un ecosistema di supporto: quando siamo arrivati a Londra abbiamo ricevuto molto interesse da istituzioni come il Comune o l’Ufficio delle Entrate che si sono messi in moto per offrirci le migliori condizioni per entrare rapidamente sul mercato».

Il Fintech District

L’indagine conoscitiva, tuttavia, è solo una delle operazioni che si stanno sviluppando in Italia per la creazione di un ecosistema Fintech. Il 26 settembre prenderà il via il Fintech District, una community fondata e promossa da SellaLab, la piattaforma di innovazione del Gruppo Banca Sella per startup e aziende corporate, e da Copernico, la piattaforma di spazi di lavoro che promuove lo smart working, il quale si concretizza nell’apertura dell’edificio di via Sassetti 32 a Milano nel cuore del distretto finanziario del capoluogo lombardo. Si tratta di un hub in cui i principali operatori fintech presenti in Italia hanno la possibilità di lavorare insieme per favorire la nascita di collaborazioni industriali e commerciali, attrarre nuovi investimenti e dare impulso allo sviluppo del settore fintech, sulla scia di altre esperienze già presenti a livello internazionale come Level39 a Londra o Station F a Parigi. Il Fintech District ha come obiettivo la creazione di un network di soggetti operanti nel settore della finanza più innovativa, con lo scopo di contribuire alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano attraverso l’open innovation, momenti di incontro, di condivisione di best practices, messa in comune di servizi e competenze, avvio di nuove partnership e organizzazione di eventi per l’educazione finanziaria.

L’evento

Il Fintech District ospiterà il 26 settembre una prima importante conferenza dedicata proprio al fintech in Italia durante la quale interverranno il presidente del Gruppo Banca Sella Maurizio Sella, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Ceo di Banca Sella Pietro Sella, il fondatore di Credimi Ignazio Rocco, il fondatore di MoneyFarm Paolo Galvani, il deputato Sebastiano Barbanti (Pd) che ha dato impulso all’indagine conoscitiva sul fintech della Commissione Finanze della Camera. E poi anche il vice direttore generale della Consob Giuseppe D’Agostino, il vice direttore generale della Banca d’Italia Fabio Panetta, il ministro dell’Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e ancora Alberto Dalmasso Ceo di Satispay, Daniele Loro Ceo di Prestiamoci, Pietro Cesati Ceo si Soisy, Claudio Cubito Ceo di Growish, Antonio Valitutti di Hype, Pietro Candela di Alipay, Gianluca Carfagnini di Ebury, Gabriele Littera di Sardex e Giacomo Zucco Ceo di Blockchainlab.