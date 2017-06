FinTech, al via la prima opening banking platform: è di Banca Sella

BIELLA - E’ di Banca Sella la prima «opening banking platform» che sia mai stata lanciata in Italia e tra le prime a livello internazionale. Una vera e propria infrastruttura tecnologica aperta a imprese innovative e startup, che potranno accedere a servizi e funzioni finora accessibili solo dalla banca, integrando l’operatività bancaria di cui hanno bisogno direttamente nelle proprie piattaforme e nei servizi che offrono ai clienti.

La prima opening banking platform di Banca Sella

Banca Sella apre quindi ai clienti le API (Application Programming Interface, semplici librerie di integrazione che permettono agli sviluppatori di integrare applicativi differenti) e rende accessibile la propria infrastruttura tecnologica e informativa a imprese e startup per consentire loro di far dialogare in modo automatico le piattaforme informatiche con i sistemi della banca.

Come funziona

Il servizio di open bank del Gruppo Banca Sella si configura come un sito web (www.platfr.io) su cui vengono messe a disposizione le API e viene fornita sia la documentazione necessaria sia l’assistenza per il loro utilizzo da parte degli sviluppatori esterni. I primi servizi ad essere resi disponibili via API sono relativi all’operatività sui conti correnti, come la lista movimenti, il saldo e i bonifici e lo split payment. Nei prossimi mesi saranno rilasciate ulteriori funzionalità che copriranno sostanzialmente tutti gli ambiti dell’attività bancaria e degli investimenti, dalle carte di pagamento ai portafogli titoli. L’obiettivo è quello di fornire una serie di «comandi» che permettano agli sviluppatori di integrare un qualsiasi servizio bancario all’interno del proprio software, con poche righe di codice, usando licenze e infrastruttura della banca.

La banca aperta

L’obiettivo di Banca Sella è quello di aprire la strada alla diffusione e all’automatizzazione di procedure finanziarie che oggi vengono svolte manualmente, dando cosi maggiore opportunità alle aziende di essere efficienti ed indipendenti e di fornire agli sviluppatori la possibilità di creare soluzioni sopra le proprie API, aprendo cosi aree di business non ancora esplorate. Tra gli esempi di soluzioni a problemi quotidiani che da oggi si potranno risolvere ci sono i pagamenti degli stipendi (bonifici) in modalità automatica, le riconciliazioni di pagamenti in entrata ed in uscita, i saldi dei conti correnti, l’acquisto o vendita di titoli in borsa, l’incasso di liquidità per conto terzi senza necessità di ulteriori licenze (split payment) e l’apertura di conti correnti. Inoltre sono disponibili le funzioni per abilitare i siti di e-commerce all’accettazione dei pagamenti creando quindi pagine personalizzate in linea con l’experience del cliente.