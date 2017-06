Arduino, corsi di robotica per ragazzi

PORDENONE - Imparare la basi di Arduino, scoprirne le applicazioni, mettere in pratica le conoscenze con un progetto concreto, il tutto in due giorni: il 20 e il 21 giugno tornano all’Immaginario Scientifico di Pordenone i FabCentre Days, in cui i ragazzi da 12 a 16 anni potranno imparare a realizzare i propri robot, creativi, originali e facili da usare, grazie a una piccola scheda elettronica.

Cos’è Arduino

Arduino è uno strumento, nato in Italia ma conosciuto e usato in tutto il mondo per la sua eccezionale semplicità e versatilità, che consente di realizzare in maniera rapida e intuitiva dispositivi elettronici che vanno dai più semplici giochi di luci e suoni a veri e propri robot in grado di interagire con l’utilizzatore. Una piattaforma di semplice utilizzo pensata per realizzare da soli le proprie fantasie tecnologiche e poi condividerle con gli altri: grazie a internet e alla moderna filosofia dell’open source, infatti, intorno a Arduino è nata una community mondiale di artisti, designer, hobbisti e creativi di tutte le età che si scambiano idee e progetti, soluzioni e programmi.

Come si svolge il corso

I FabCentre Days dell’Immaginario Scientifico prevedono quattro moduli di difficoltà crescente, ma indipendenti l’uno dall’altro: nella prima giornata si parte dalle basi del funzionamento di Arduino (Startuino), imparando a realizzare semplici automatismi e a scoprire le possibili applicazioni (Expertuino). Nel corso della seconda giornata si entra poi ancora più nel vivo della programmazione e dello sviluppo del software (Super Expertuino), fino ad acquisire sufficienti competenze per realizzare un vero e proprio robot, dall’ideazione all’assemblaggio (Let’s make it!).

Come partecipare

Non è richiesta alcuna conoscenza ma solo tanta voglia di far funzionare le cose, costruire, programmare, assemblare e imparare. Per partecipare al corso è necessario prenotare a questo indirizzo: iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it. Il costo di ciascun modulo (mezza giornata) è di € 20,00 + IVA a persona, € 35,00 euro + IVA per l’intera giornata.