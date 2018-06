Un'altra ragazzina ubriaca trasportata in ospedale, questa volta ha quindici anni

GENOVA - Ancora abuso di alcool, una ragazza venerdì sera si è sentita male a Nervi, è stata soccorsa dal volontari della pubblica assistenza e portata in ospedale palesemente in stato di ubriachezza.

13 E 15 ANNI - Dopo la tredicenne finita in ospedale più di una settimana fa per un cocktail a base di vodka, limoncello e cannabis nella movida di piazza Duca degli Abruzzi, venerdì sera i volontari della pubblica assistenza nerviese hanno prestato soccorso ad una quindicenne trovata ubriaca a poca distanza, su una panchina di viale delle Palme, non lontano dalla stazione ferroviaria.

FESTA IN VILLA - E' successo alle 19: la ragazza, che abita nel centro storico, aveva trascorso il pomeriggio in compagnia di amici in una villetta della zona per una festa di compleanno.

GENITORI IGNARI - Trasportata all'ospedale San Martino, è stata poi raggiunta dai genitori avvertiti di quanto accaduto dai medici e rimasti sorpresi dal consumo di alcolici della figlia.

CONTROLLO IN RITARDO - Proprio per dissuadere i ragazzini della movida a non consumare alcolici e droga ieri sera, dalle 20 in poi, le vie di Nervi sono state controllate dai Carabinieri che hanno svolto servizi in divisa e in abiti borghesi.