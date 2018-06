Investita sulle strisce da uno scooter, grave bambina di 8 anni

GENOVA - Una bambina di otto anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada in via Prà, nel ponente di Genova: l'incidente è avvenuto poco dopo le 19 di domenica, quando le strade erano affollate per il rientro a casa degli spettatori presenti alla Regata delle Repubbliche Marinare.

LA BAMBINA - Soccorsa in codice rosso, la bambina sembrerebbe stesse attraversando sulle strisce assieme ad alcuni famigliari, quando uno scooter l'ha raggiunta e travolta. Chiamato il 118 è stata trasferita al pronto soccorso del Gaslini in gravi condizioni, la prognosi è di 60 giorni ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

IL MOTOCICLISTA - All'ospedale è finito anche il conducente della moto, su una secoinda ambulanza diretto all'ospedale di Villa Scassi in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. La causa dell'investimento risulterebbe identificata in un malore accusato dal centauro mentre guidava.